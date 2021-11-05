Олег ШЕЛАЕВ: «Это была тактическая победа Скрипника»

Специалист – о победе «Зари» над ЦСКА

  • 05.11.2021 13:41
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Олег ШЕЛАЕВ: «Это была тактическая победа Скрипника»
© ФК Заря Луганск

В очередном туре группового раунда Лиги конференций «Заря» на своем поле обыграла болгарский ЦСКА (2:0). Экс-игрок «Зари» Олег Шелаев поделился своими впечатлениями о вчерашнем поединке в Запорожье.

«Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную «Зарю». Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих.

Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.

Что дальше? Шансы «Зари» на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок», - сказал Шелаев.

Напомним, что «Заря» с 6 очками на один пункт отстает от «Ромы». Лидер – «Буде-Глимт» имеет восемь очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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