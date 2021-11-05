Сергей ЧЕНБАЙ: «Победит тот, кто допустит меньше ошибок»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Сергей Ченбай высказался о предстоящем поединке 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против «Александрии».

«У нас с «Александрией» равное количество очков, это будет принципиальная игра. Тот, кто выиграет, немного поднимется в турнирной таблице У нас немного разные стили игры, но результаты пока одинаковые. Думаю, в таких случаях всегда важную роль играет самоотдача, полная концентрация. Кто допустит меньше ошибок и реализует свои моменты, тот и победит», - сказал Кривенцов.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.