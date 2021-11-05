ВОРОНИН: «Не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины»

Тренер московского «Динамо» – о желании поработать с национальной командой

  • 05.11.2021 11:44
  • 768 просмотров
  • 2 комментария
ВОРОНИН: «Не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины»
© УАФ. Андрей Воронин и Андрей Шевченко

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о желании поработать с национальной командой.
 
— В прошлом году ты говорил о своем желании поработать в сборной Украины. Тебя звали в новый тренерский штаб?
— Нет. Я даже не знаю того тренера, который сейчас возглавляет команду. И я вообще не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины.
 
— А если бы предложили после ухода Шевченко?
— Я бы с удовольствием рассмотрел предложение и принял эту работу. Украина — это страна, где я вырос и которую люблю. И буду любить всегда. Но идти лишь бы куда — не хочу. Так что об этом нет смысла сейчас говорить.
 
— Расскажи о Шевченко. Не было ощущения, что он главнее тебя?
— Он никогда себя не вел по отношению ко мне, что он важнее или лучше меня. У нас с ним были хорошие отношения. Мы хорошо понимали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Мы 10 лет играли вместе за сборную. Никогда он не смотрел на меня свысока.
 
— Сейчас общаетесь?
— Нет. У него много было работы со сборной и было чем заниматься.
 
— Шевченко – самый популярный спортсмен в Украине? Или братья Кличко с Усиком?
— На тот момент, когда играл, Шевченко был самым популярным. Футбол все-таки больше любят, чем бокс. Если брать мировую популярность, то, наверное, братья Кличко. В Украине у нас могли не знать, как зовут президента, но кто такие Шевченко и Кличко – знали, – сказал Воронин.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dydy12
    online
    dydy12, 05.11.2021 12:01
    0
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
    Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
    он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 11:55
    -1
    по политическим соображениям понятное дело не будешь. если ЗеПо выберут на второй срок, то уже никогда не приедешь, будет взращено новое поколение молодёжи на национализме, которое по определению будет голосовать за националистические силы. у Украины грубо говоря остался последний шанс, после пропасть к ядру земли.
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