ВОРОНИН: «Не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины»

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о желании поработать с национальной командой.
— В прошлом году ты говорил о своем желании поработать в сборной Украины. Тебя звали в новый тренерский штаб?
— Нет. Я даже не знаю того тренера, который сейчас возглавляет команду. И я вообще не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины.
— А если бы предложили после ухода Шевченко?
— Я бы с удовольствием рассмотрел предложение и принял эту работу. Украина — это страна, где я вырос и которую люблю. И буду любить всегда. Но идти лишь бы куда — не хочу. Так что об этом нет смысла сейчас говорить.
— Расскажи о Шевченко. Не было ощущения, что он главнее тебя?
— Он никогда себя не вел по отношению ко мне, что он важнее или лучше меня. У нас с ним были хорошие отношения. Мы хорошо понимали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Мы 10 лет играли вместе за сборную. Никогда он не смотрел на меня свысока.
— Сейчас общаетесь?
— Нет. У него много было работы со сборной и было чем заниматься.
— Шевченко – самый популярный спортсмен в Украине? Или братья Кличко с Усиком?
— На тот момент, когда играл, Шевченко был самым популярным. Футбол все-таки больше любят, чем бокс. Если брать мировую популярность, то, наверное, братья Кличко. В Украине у нас могли не знать, как зовут президента, но кто такие Шевченко и Кличко – знали, – сказал Воронин.
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Источник — YouTube
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