ВОРОНИН – о Клоппе: «Покупал ящик пива и садился с нами сзади в автобусе»

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, как Юрген Клопп относился к алкоголю, когда тренировал «Майнц».



«У нас понимание, что если игрок выпьет, он потом после пива будет пить водку, потом еще что-то, будет спиваться, где-то пьяный валяться или уйдет в запой. В Европе к этому совершенно по-другому относятся. Там никто не прячется.



Если тренеры думают, что игроки не пьют пиво, они глубоко ошибаются. Пиво пили и 20 лет назад, и 40. Те, кто играл 30-40 лет назад, они и шампанское пили, и все остальное. Просто они прятались – сидели в номере или где-то еще.



А в Европе никто не прячется. Ты хочешь? На, пожалуйста. Но в Европе все понимают прекрасно, если ты выйдешь на тренировку с перегаром, то тебя выгонят из команды или оштрафуют на такую сумму, что ты почувствуешь ее. Выбирай – большие деньги, контракт, заработок, любовь болельщиков, либо иди пей.



И с Клоппом мы пили. Ехали с игры, у нас долгие переезды были. На заправке останавливались. Он шел на заправку, покупал ящик пива, заходил, садился с нами сзади в автобусе. Сидели, смеялись, какие-то шутки, байки. Все нормально», – сказал Воронин.

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