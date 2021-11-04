ВОРОНИН – о Клоппе: «Покупал ящик пива и садился с нами сзади в автобусе»

Бывший форвард сборной Украины рассказал, как его бывший тренер относился к алкоголю

  • 04.11.2021 20:51
  • 4584 просмотра
  • 4 комментария
ВОРОНИН – о Клоппе: «Покупал ящик пива и садился с нами сзади в автобусе»
© ФК Герта. Юрген Клопп и Андрей Воронин

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, как Юрген Клопп относился к алкоголю, когда тренировал «Майнц». 
 
«У нас понимание, что если игрок выпьет, он потом после пива будет пить водку, потом еще что-то, будет спиваться, где-то пьяный валяться или уйдет в запой. В Европе к этому совершенно по-другому относятся. Там никто не прячется. 
 
Если тренеры думают, что игроки не пьют пиво, они глубоко ошибаются. Пиво пили и 20 лет назад, и 40. Те, кто играл 30-40 лет назад, они и шампанское пили, и все остальное. Просто они прятались – сидели в номере или где-то еще.
 
А в Европе никто не прячется. Ты хочешь? На, пожалуйста. Но в Европе все понимают прекрасно, если ты выйдешь на тренировку с перегаром, то тебя выгонят из команды или оштрафуют на такую сумму, что ты почувствуешь ее. Выбирай – большие деньги, контракт, заработок, любовь болельщиков, либо иди пей.
 
И с Клоппом мы пили. Ехали с игры, у нас долгие переезды были. На заправке останавливались. Он шел на заправку, покупал ящик пива, заходил, садился с нами сзади в автобусе. Сидели, смеялись, какие-то шутки, байки. Все нормально», – сказал Воронин.

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Источник — YouTube

(67 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 04.11.2021 21:44
    +6
    Мечта Леоненко
    Ссылка
    salenco
    online
    salenco, 04.11.2021 22:05
    0
    Воронин где ты, а где Клопп. Тоже мне сравнил
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 04.11.2021 21:59
    0
    Он уже когда-то говорил это. Вообще уже крыша в мацкве поехала адесит куев?
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    moysha
    moysha, 04.11.2021 21:54
    0
    Мили и Кормильца тоже.
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