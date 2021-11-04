Андрей ВОРОНИН: «Думаю, Пеле не смог бы сейчас играть»

Экс-игрок сборной Украины – об уровне конкуренции в футболе

  • 04.11.2021 19:14
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Андрей ВОРОНИН: «Думаю, Пеле не смог бы сейчас играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, который сейчас работает в тренерском штабе московского «Динамо», ответил на вопрос о том, сильнее ли нынешняя команда «Динамо» той, в которой он играл:

«Некорректный вопрос. Это задача журналистов сравнивать команды. Это как размышлять, смог ли бы сейчас играть Пеле. Я думаю, нет. Ему бы ноги поломали. Тогда футбол был совершенно другой. Он был намного медленней.

У каждого поколения были свои звезды. Футбол на месте не стоит. Что-то мы сделали хорошо. Но, к сожалению, результатов никаких не добились. Стали только серебряными призерами кубка. Не выиграли ни один трофей, даже в тройку не попали. Но играли неплохо».

Источник — Спорт-Экспресс

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