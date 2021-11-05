Иранец забил самый поздний гол украинских клубов в Лиге конференций

Аллахьяр Сайядманеш поразил ворота софийского ЦСКА на 90+5-й минуте

  • 05.11.2021 11:28
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
Иранец забил самый поздний гол украинских клубов в Лиге конференций
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр Сайядманеш

20-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, поразивший ворота софийского ЦСКА  на 90+5-й минуте встречи, стал автором самого позднего гола украинских клубов в Лиге конференций. Прежнее достижение, установленное 16 сентября Артемом Громовым в гостевом поединке луганчан с норвежским «Буде/Глимтом», он превзошел на 4 минуты. К слову, во всех еврокубковых турнирах среди игроков украинских команд позже иранца забивали только бразилец Тете, нигериец Браун Идейе и экс-одноклубник Аллахьяра Дмитрий Иванисеня.

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

ТЕТЕ

Шахтер

Динамо З (г)

90+8'

3:3

07.08.2012

ЛЧ

КР3

Браун ИДЕЙЕ

Динамо

Фейеноорд (г)

90+6'

1:0

29.10.2020

ЛЕ

ГТ

Дмитрий ИВАНИСЕНЯ

Заря

Брага (д)

90+6'

1:2

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Аталанта (г)

90+5'

2:1

04.11.2021

ЛК

ГТ

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

ЦСКА Сф (д)

90+5'

2:0

29.09.2005

КУ

Р1

Александр МЕЛАЩЕНКО

Днепр

Хайберниан (д)

90+4'

5:1

18.07.2013

ЛЕ

КР2

Алексей АНТОНОВ

Черноморец

Дачия (д)

90+4'

2:0

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Джермейн ЛЕНС

Динамо

Стяуа (г)

90+4'

2:0

17.09.2015

ЛЕ

ГТ

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

Лацио (д)

90+4'

1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности