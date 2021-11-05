Иранец забил самый поздний гол украинских клубов в Лиге конференций

20-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, поразивший ворота софийского ЦСКА на 90+5-й минуте встречи, стал автором самого позднего гола украинских клубов в Лиге конференций. Прежнее достижение, установленное 16 сентября Артемом Громовым в гостевом поединке луганчан с норвежским «Буде/Глимтом», он превзошел на 4 минуты. К слову, во всех еврокубковых турнирах среди игроков украинских команд позже иранца забивали только бразилец Тете, нигериец Браун Идейе и экс-одноклубник Аллахьяра Дмитрий Иванисеня.

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 06.11.2019 ЛЧ ГТ ТЕТЕ Шахтер Динамо З (г) 90+8' 3:3 07.08.2012 ЛЧ КР3 Браун ИДЕЙЕ Динамо Фейеноорд (г) 90+6' 1:0 29.10.2020 ЛЕ ГТ Дмитрий ИВАНИСЕНЯ Заря Брага (д) 90+6' 1:2 01.10.2019 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН Шахтер Аталанта (г) 90+5' 2:1 04.11.2021 ЛК ГТ Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря ЦСКА Сф (д) 90+5' 2:0 29.09.2005 КУ Р1 Александр МЕЛАЩЕНКО Днепр Хайберниан (д) 90+4' 5:1 18.07.2013 ЛЕ КР2 Алексей АНТОНОВ Черноморец Дачия (д) 90+4' 2:0 11.12.2014 ЛЕ ГТ Джермейн ЛЕНС Динамо Стяуа (г) 90+4' 2:0 17.09.2015 ЛЕ ГТ Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр Лацио (д) 90+4' 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.