Тренер ЦСКА: «Меня все устраивает, кроме результата»

Стойчо Младенов высказался о поражении от «Зари»

  • 05.11.2021 10:56
  • 558 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер ЦСКА: «Меня все устраивает, кроме результата»
© ФК Заря

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов после игры с «Зарей» (0:2) ответил на вопросы журналистов:

«Это футбол, с каждым может такое случиться. Но на этот раз мы играли лучше, чем 2 недели назад. Первый тайм был более рациональным, а второй – более быстрым по темпу. Будем делать ставку на улучшение своей игры в будущем. У нас много квалифицированных футболистов, играющих на своем уровне, поэтому будем стараться совершенствовать игру. Но сегодня меня все устраивает, кроме результата.

Ошибки были не роковыми, поэтому их легко можно было избегать. Мы не имели должной концентрации, но пытались сделать все, что от нас зависело на исходе игры», - сказал Младенов.

Источник — ФК Заря

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности