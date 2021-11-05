Шахаб ЗАХЕДИ: «У Аллахьяра была лучшая позиция, поэтому отдал пас»

Форвард «Зари» Шахаб Захеди поделился впечатлениями от игры четвертого тура группового раунда Лиги конференций против софийского ЦСКА (2:0).



- Хочу поблагодарить за поддержку фанов и поздравить их с вожделенной победой. Мы показали свою мощь и отдали все силы и получившие желаемое силы. Сегодня мы празднуем победу.



- Почему решил отдать передачу Аллахьяру Сайядманешу, а не сам пробить перед вторым забитым мячом?

- Команда – для нас всегда самое главное. С моей позиции уже просматривалась опасная ситуация, поэтому из нее нужно было правильно выходить. У Аллахьяра была лучшая позиция, поэтому я решил отдать пас на него, что и привело к положительному завершению момента.

ГОЛ! 2:0. Аллахьяр Сайядманеш, 90+5 мин.