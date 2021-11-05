Заря стала автором победного юбилея

Победа «Зари» над софийским ЦСКА в Запорожье стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с коллективами из Болгарии. 5 викторий наши команды отпраздновали в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 - в Кубке Кубков и Лиге конференций. 6 побед в поединках с болгарами на своем поле одержало «Динамо», 2 - «Заря», по 1 - «Днепр» и «Шахтер». Из пяти болгарских клубов, уступавших в гостях украинцам, чаще других уходил с поле побежденным софийский ЦСКА - 5 раз.
10 домашних побед украинских клубов над болгарами
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
18.09.1974
|
КК
|
1/16
|
Динамо
|
ЦСКА Сф
|
1:0
|
2.
|
19.09.1979
|
КУ
|
1/32
|
Динамо
|
ЦСКА Сф
|
2:1
|
3.
|
12.12.1979
|
КУ
|
1/8
|
Динамо
|
Локомотив Сф
|
2:1
|
4.
|
07.11.1984
|
КЧ
|
1/8
|
Днепр
|
Левски-Спартак
|
2:0
|
5.
|
01.10.1986
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Берое
|
2:0
|
6.
|
27.09.2001
|
КУ
|
1/64
|
Шахтер
|
ЦСКА Сф
|
2:1
|
7.
|
28.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Левски
|
1:0
|
8.
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Динамо
|
Литекс
|
1:0
|
9.
|
15.08.2019
|
ЛЕ
|
КР3
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
1:0
|
10.
|
04.11.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
2:0
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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