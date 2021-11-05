Заря стала автором победного юбилея

Украинские клубы 10-й раз взяли верх над командами из Болгарии на своем поле

  • 05.11.2021 10:34
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Заря стала автором победного юбилея
© ФК Заря

Победа «Зари» над софийским ЦСКА в Запорожье стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с коллективами из Болгарии. 5 викторий наши команды отпраздновали в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 - в Кубке Кубков и Лиге конференций. 6 побед в поединках с болгарами на своем поле одержало «Динамо», 2 - «Заря», по 1 - «Днепр» и «Шахтер». Из пяти болгарских клубов, уступавших в гостях украинцам, чаще других уходил с поле побежденным софийский ЦСКА - 5 раз.

10 домашних побед украинских клубов над болгарами

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

18.09.1974

КК

1/16

Динамо

ЦСКА Сф

1:0

2.

19.09.1979

КУ

1/32

Динамо

ЦСКА Сф

2:1

3.

12.12.1979

КУ

1/8

Динамо

Локомотив Сф

2:1

4.

07.11.1984

КЧ

1/8

Днепр

Левски-Спартак

2:0

5.

01.10.1986

КЧ

1/16

Динамо

Берое

2:0

6.

27.09.2001

КУ

1/64

Шахтер

ЦСКА Сф

2:1

7.

28.08.2002

ЛЧ

КР3

Динамо

Левски

1:0

8.

25.08.2011

ЛЕ

КР4

Динамо

Литекс

1:0

9.

15.08.2019

ЛЕ

КР3

Заря

ЦСКА Сф

1:0

10.

04.11.2021

ЛК

ГТ

Заря

ЦСКА Сф

2:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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