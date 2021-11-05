Заря стала автором победного юбилея

Победа «Зари» над софийским ЦСКА в Запорожье стала 10-й для украинских клубов в еврокубковых домашних баталиях с коллективами из Болгарии. 5 викторий наши команды отпраздновали в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 - в Кубке Кубков и Лиге конференций. 6 побед в поединках с болгарами на своем поле одержало «Динамо», 2 - «Заря», по 1 - «Днепр» и «Шахтер». Из пяти болгарских клубов, уступавших в гостях украинцам, чаще других уходил с поле побежденным софийский ЦСКА - 5 раз.

10 домашних побед украинских клубов над болгарами

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 18.09.1974 КК 1/16 Динамо ЦСКА Сф 1:0 2. 19.09.1979 КУ 1/32 Динамо ЦСКА Сф 2:1 3. 12.12.1979 КУ 1/8 Динамо Локомотив Сф 2:1 4. 07.11.1984 КЧ 1/8 Днепр Левски-Спартак 2:0 5. 01.10.1986 КЧ 1/16 Динамо Берое 2:0 6. 27.09.2001 КУ 1/64 Шахтер ЦСКА Сф 2:1 7. 28.08.2002 ЛЧ КР3 Динамо Левски 1:0 8. 25.08.2011 ЛЕ КР4 Динамо Литекс 1:0 9. 15.08.2019 ЛЕ КР3 Заря ЦСКА Сф 1:0 10. 04.11.2021 ЛК ГТ Заря ЦСКА Сф 2:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.