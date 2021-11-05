Сергей НАГОРНЯК: «Выход Зари в плей-офф Лиги конференций будет подвигом»

Специалист высказался о шансах украинской команды

  • 05.11.2021 10:43
  • 608 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей НАГОРНЯК: «Выход Зари в плей-офф Лиги конференций будет подвигом»
© ФК Заря Луганск

Известный специалист Сергей Нагорняк проанализировал победу «Зари» над ЦСКА (София) в матче четвертого тура Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Если вспоминать оба противостояния, то была абсолютно равная игра. Однако луганчане лучше воспользовались ошибками соперника. После пропущенного мяча болгары открылись и сразу получили второй мяч. Все просто. Это была очень важная победа для Зари. У Виктора Скрипника большие проблемы с составом. Пока все складывается неплохо, но если так и будет продолжаться, то будет очень сложно.   

Иранские исполнители «Зари» разыгрались не на шутку, забивают, отдают голевые передачи. На данный момент это лидеры коллектива. В поединке с ЦСКА отсутствовало много ключевых исполнителей. Тот же Шевченко, Назарина, Кабаев, Кочергин, Громов, Гладкий. Мы можем только догадываться о проблемах, но возможно, в «Заре» серьезные внутренние проблемы. В такой ситуации я очень сильно сомневаюсь, что Виктор Скрипник продлит контракт.  

Была ничейная игра. Первый тайм так вообще без моментов. Все решили индивидуальные действия Шахаба.

В следующем матче с «Ромой» луганчанам при хороших раскладах нужно побеждать, что, сами понимаете, сделать будет очень и очень сложно. Не думаю, что и «Буде-Глимт» упустит свое в матче с ЦСКА, тогда «Заре» нужно будет еще побеждать и норвежцев. Отсюда и получается, что выход из группы команды Виктора Скрипника будет сродни подвигу», - сказал Нагорняк.

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности