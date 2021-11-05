Сергей НАГОРНЯК: «Выход Зари в плей-офф Лиги конференций будет подвигом»

Известный специалист Сергей Нагорняк проанализировал победу «Зари» над ЦСКА (София) в матче четвертого тура Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Если вспоминать оба противостояния, то была абсолютно равная игра. Однако луганчане лучше воспользовались ошибками соперника. После пропущенного мяча болгары открылись и сразу получили второй мяч. Все просто. Это была очень важная победа для Зари. У Виктора Скрипника большие проблемы с составом. Пока все складывается неплохо, но если так и будет продолжаться, то будет очень сложно.

Иранские исполнители «Зари» разыгрались не на шутку, забивают, отдают голевые передачи. На данный момент это лидеры коллектива. В поединке с ЦСКА отсутствовало много ключевых исполнителей. Тот же Шевченко, Назарина, Кабаев, Кочергин, Громов, Гладкий. Мы можем только догадываться о проблемах, но возможно, в «Заре» серьезные внутренние проблемы. В такой ситуации я очень сильно сомневаюсь, что Виктор Скрипник продлит контракт.

Была ничейная игра. Первый тайм так вообще без моментов. Все решили индивидуальные действия Шахаба.

В следующем матче с «Ромой» луганчанам при хороших раскладах нужно побеждать, что, сами понимаете, сделать будет очень и очень сложно. Не думаю, что и «Буде-Глимт» упустит свое в матче с ЦСКА, тогда «Заре» нужно будет еще побеждать и норвежцев. Отсюда и получается, что выход из группы команды Виктора Скрипника будет сродни подвигу», - сказал Нагорняк.