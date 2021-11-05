Стало известно, кто убедил Де Пену остаться в Динамо

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк, который является бренд-амбассадором столичного клуба, помог киевлянам сохранить уругвайца Карлоса Де Пену. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«В продлении контракта с Карлосом де Пеной «виноват» Леонид Буряк. Человек, который фактически нашёл для «Динамо» уругвайца, являющийся для Карлоса неоспоримым авторитетом. Доводы Буряка, подкрепленные улучшенными условиями от руководства клуба, стали решающими», – сказано в сообщении.



Отметим, что уругваец, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро в месяц), хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS. Но в конце сентября стороны договорились о продлении трудового соглашения.