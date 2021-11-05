Стало известно, кто убедил Де Пену остаться в Динамо

Это сделал легендарный экс-игрок столичного клуба

  • 05.11.2021 10:24
  • 1963 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, кто убедил Де Пену остаться в Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк, который является бренд-амбассадором столичного клуба, помог киевлянам сохранить уругвайца Карлоса Де Пену. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«В продлении контракта с Карлосом де Пеной «виноват» Леонид Буряк. Человек, который фактически нашёл для «Динамо» уругвайца, являющийся для Карлоса неоспоримым авторитетом. Доводы Буряка, подкрепленные улучшенными условиями от руководства клуба, стали решающими», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что уругваец, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро в месяц), хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS. Но в конце сентября стороны договорились о продлении трудового соглашения.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hulivud
    Hulivud, 05.11.2021 11:30
    -3
    Зазначимо, що уругваєць, який мав найнижчу зарплату в команді (20 тисяч євро на місяць), с которой уплачен налог минимальный-1000 евро?!!!!
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