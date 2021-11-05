ОФИЦИАЛЬНО. УАФ продлила контракт с Лучи

Украинская ассоциация футбола объявила о продлении контракта с Лучано Лучи. О сроках сделки не уведомляют.
Итальянский специалист возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года.
Прессслужба УАФ отмечает, что под руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.
Ранее сообщалось, что место Лучано Лучи в Комитете арбитров займет Никола Риццоли.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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ЛУЧИк солнца золотого футбола
зачем это гавно надо???
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