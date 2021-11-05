ОФИЦИАЛЬНО. УАФ продлила контракт с Лучи

Итальянец продолжить руководить арбитражем в Украине

  • 05.11.2021 09:45
  • 540 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ продлила контракт с Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

Украинская ассоциация футбола объявила о продлении контракта с Лучано Лучи. О сроках сделки не уведомляют.

Итальянский специалист возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года.

Прессслужба УАФ отмечает, что под руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.

Ранее сообщалось, что место Лучано Лучи в Комитете арбитров займет Никола Риццоли.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 05.11.2021 09:51
    +5
    Старый мошенник остался при кормушке, а донецкие ффу в очередной раз подтерлось своим же регламентном !
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    Умник
    Умник, 05.11.2021 10:02
    +3
    Я почему то вспомнил мультик монстры на каникулах 3, где дед Ван Хельсинг на каляске в 100 лет хотел Дракулу уничтожить, очень показательный пример
    ЛУЧИк солнца золотого футбола
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    DK1970
    online
    DK1970, 05.11.2021 09:53
    +2
    Браво федерация!
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    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 05.11.2021 10:23
    +1
    Funny_____Cat, 05.11.2021 09:51
    Старый мошенник остался при кормушке, а донецкие ффу в очередной раз подтерлось своим же регламентном !
    А что? Заслужил как никак! Вон уровень судейства за последние 6 лет подтянулся к лучшим мировым стандартам. Наших судей регулярно назначают на ключевые матчи как на клубном уровне так и сборных всего мира. И вообще наши судьи (арбитры, рефери...) самые честные, самые справедливые, самые гуманные...во всем мире... Надеюсь, хоть зарплатой не обидели...
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 05.11.2021 10:00
    +1
    Так он уже вроде как по возрасту не подходит? Или правила у нас не писаны? Вопрос риторический.
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    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 10:26
    0
    помянем нашу упл
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    mayjumanji8841
    online
    mayjumanji8841, 05.11.2021 09:49
    -4
    хохлов уже разводят все кому не лень
    зачем это гавно надо???
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