Аталанта зимой избавиться от Миранчука и нашла ему замену

Российский хавбек не стал основным в клубе

  • 05.11.2021 09:26
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Аталанта зимой избавиться от Миранчука и нашла ему замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанту» зимой должен покинуть российский атакующий хавбек Алексей Миранчук. 

Как сообщает Soy Calcio, итальянский клуб намерен отправить футболиста в аренду. Ранее сообщалось, что Миранчука подпишет «Сассуоло».

На замену ему «Аталанта» уже нашла замену. Клуб хочет усилиться форвардом ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.

В нынешнем сезоне 19-летний англичанин Чуквунонсо Мадуэке принял участие в 16 матчах и забил 6 голов. Ориентировочная трансферная стоимость - 17-18 млн евро.

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