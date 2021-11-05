Аталанта зимой избавиться от Миранчука и нашла ему замену

«Аталанту» зимой должен покинуть российский атакующий хавбек Алексей Миранчук.
Как сообщает Soy Calcio, итальянский клуб намерен отправить футболиста в аренду. Ранее сообщалось, что Миранчука подпишет «Сассуоло».
На замену ему «Аталанта» уже нашла замену. Клуб хочет усилиться форвардом ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.
В нынешнем сезоне 19-летний англичанин Чуквунонсо Мадуэке принял участие в 16 матчах и забил 6 голов. Ориентировочная трансферная стоимость - 17-18 млн евро.
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