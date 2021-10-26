Российский партнер Малиновского зимой может покинуть Аталанту

Алексей Миранчук не стал основным в клубе

  • 26.10.2021 11:25
  • 1250 просмотров
  • 3 комментария
Российский партнер Малиновского зимой может покинуть Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В январе полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в «Сассуоло». 

Агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что вскоре будет общаться с «Аталантой» относительно аренды россиянина в один из клубов Серии А.

Отмечается, что к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло». «Нераверди» планируют взять полузащитника в аренду.

В этом сезоне Миранчук сыграл всего 5 матчей в Серии А, голов не забивал.

Напомним, что одним из лидеров «Аталанты» является украинец Руслан Малиновский.

Источник — Euro-football

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Женя Незнанов
    Женя Незнанов, 26.10.2021 12:48
    0
    Letifer, 26.10.2021 12:40
    В основном пишут, что тренер русофоб и спецом маринует футбольного гения Лёшку
    В основном это пишут на укр сайте -)) это влажные ваши мечты.Его по делом не ставят в старт , вот это пишут и то , что надо перебраться в другую команду , для практики . На одном таланте в нынешнем футболе далеко не уедешь.
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 26.10.2021 12:40
    0
    Viktor Tarator, 26.10.2021 11:50
    русские напишут что для миранчука это слабая команда не то что локо ,хааххаах
    В основном пишут, что тренер русофоб и спецом маринует футбольного гения Лёшку
    Ссылка
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 26.10.2021 11:50
    0
    русские напишут что для миранчука это слабая команда не то что локо ,хааххаах
    Ссылка
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