Российский партнер Малиновского зимой может покинуть Аталанту

В январе полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в «Сассуоло».

Агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что вскоре будет общаться с «Аталантой» относительно аренды россиянина в один из клубов Серии А.

Отмечается, что к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло». «Нераверди» планируют взять полузащитника в аренду.

В этом сезоне Миранчук сыграл всего 5 матчей в Серии А, голов не забивал.

Напомним, что одним из лидеров «Аталанты» является украинец Руслан Малиновский.