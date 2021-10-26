Российский партнер Малиновского зимой может покинуть Аталанту

В январе полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в «Сассуоло».
Агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что вскоре будет общаться с «Аталантой» относительно аренды россиянина в один из клубов Серии А.
Отмечается, что к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло». «Нераверди» планируют взять полузащитника в аренду.
В этом сезоне Миранчук сыграл всего 5 матчей в Серии А, голов не забивал.
Напомним, что одним из лидеров «Аталанты» является украинец Руслан Малиновский.
Источник — Euro-football
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