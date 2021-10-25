Tutto Atalanta: «Малиновский был самым опасным игроком в составе Аталанты»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил высокую оценку за матч 9-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).



Издание Tutto Atalanta поставило автору единственного гола в составе баргамасков 7 баллов ровно. Выше нет ни у кого, столько же получили Хосе Луис Паломино и Марио Пашалич.



«Первый тайм был бесцветный, но потом появился класс и сила украинского атакующего полузащитника. Его бильярдный удар был по-настоящему трехочковым шедевром. Мог оформить и дубль, но помешал защитник «Удинезе». После гола боевой дух Малиновского вырос и он стал самым опасным игроком в составе Богини», – так описал перфоманс Малиновского журналист итальянского издания.