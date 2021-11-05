Александрия - Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Александрия» - «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Металлист 1925» разгромно проиграл на своем поле «Заре» (1:6). В свою очередь, «Александрия» сыграла вничью 0:0 с «Рухом».

В турнирной таблице УПЛ александрийцы с 20 очками идут на шестом месте, львовяне с 10 баллами расположились на 12 позиции.

Последнее время «Металлисту 1925» тяжко. В этом поединке «Александрия» будет играть дома. У александрийцев неуступчивая команда. Поставим на то, что «Александрия» на своем поле не проиграет харьковчанам», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».