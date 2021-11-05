Александрия - Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт поделился прогнозом на матч УПЛ

  • 05.11.2021 09:10
  • 175 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия - Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© footballua.tv

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Александрия» - «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Металлист 1925» разгромно проиграл на своем поле «Заре» (1:6). В свою очередь, «Александрия» сыграла вничью 0:0 с «Рухом».

В турнирной таблице УПЛ александрийцы с 20 очками идут на шестом месте, львовяне с 10 баллами расположились на 12 позиции.

Последнее время «Металлисту 1925» тяжко. В этом поединке «Александрия» будет играть дома. У александрийцев неуступчивая команда. Поставим на то, что «Александрия» на своем поле не проиграет харьковчанам», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности