Александр БАБИЧ: «Тренерский матч, который Заря справедливо выиграла»

Известный украинский тренер Александр Бабич проанализировал победу «Зари» над ЦСКА (София) в матче четвертого тура Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 2:0.

«В игре «Зари» мне очень понравилось то, что вся команда отрабатывала без мяча. Особенно Шахаб и Сайядманеш. Ведь ясно, что матч был переломный – или мы вступаем в решающую стадию борьбы за выход из группы или попросту доигрываем групповую стадию. Сегодня я увидел, что «Заря» находится на правильных рельсах, и шансы на евровесну у команды есть.

Первое, что бросилось в глаза – это то, что команда хотела не пропустить. Недооценки никакой не было. Считаю, что в целом «Заря» очень надежно сыграла в обороне, а по ходу матча чувствовалось, что гол будет, что кто-то момент для этого создаст – нападающий либо со стандарта. В целом же, считаю, что сегодня был тренерский матч, который луганчане стратегически правильно построили.

Не думаю, что Виктор Анатольевич устраивал в раздевалке разнос. Тут, скорее, именно тактика, с соответствующей установкой на игру, цель которой – усыпить соперника. Но по матчу было видно, что моменты у «Зари» будут и они обязательно их реализуют. Луганчане соперника просто выманивали на свою половину поля, чтобы получить зоны для контратак», - сказал Бабич.