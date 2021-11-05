Александр СОПКО: «Игра Шахтера понравилась, а результатом огорчен»

Специалист поделился своими впечатлениями от игры

  • 05.11.2021 05:38
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Александр СОПКО: «Игра Шахтера понравилась, а результатом огорчен»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал поражение «горняков» в матче с «Реалом» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Игра понравилась, а результатом огорчен даже больше, чем в домашней игре. Чувствовалось, что в позавчерашнем матче «Шахтер» мог взять очки. Это вытекало из того, как складывалась игра, и от их отношения к матчу. Мы вполне обосновано могли рассчитывать на большее.

Был виден настрой футболистов и их уверенность в себе, которой не было раньше. Каждый знал свой манёвр, чувствовал партнера. Была выдержана структура организации игры. Подвело только исполнительское мастерство», - сказал Сопко.

Источник — Футбол 1/2/3

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