КРИВЕНЦОВ: «В матче с Александрией меня интересуют только наши действия»

Наставник «Металлиста 1925» – о предстоящем матче с «Александрией»

  • 05.11.2021 04:00
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КРИВЕНЦОВ: «В матче с Александрией меня интересуют только наши действия»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов высказался о предстоящем поединке 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против «Александрии».

«Мы всегда делаем акцент на наших действиях. Хотим с каждой тренировкой становиться лучше и действовать правильнее. Это касается всех фаз в игре: атака, оборона, переход из обороны в атаку и наоборот. У нас свой путь и свои действия. Да, не все получается, но у нас молодая команда. Мы избрали очень интересый путь и идем по нему.

Меня не интересует «Александрия», не интересуют другие команды. Мне интересны только наши действия. Действия наших игроков, их понимание футбола, то как они прогрессируют, какие выводы делают из индивидуальных ошибок, из-за которых мы пропускаем мячи. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях», - сказал Кривенцов.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.

Источник — Футбол 1/2/3

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