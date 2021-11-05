ГУРА: «Готовимся к игре с Металлистом 1925 так же, как и к любой другой»

Наставник «Александрии» – о предстоящем матче

  • 05.11.2021 03:00
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ГУРА: «Готовимся к игре с Металлистом 1925 так же, как и к любой другой»
© Футбол 1/2/3. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о предстоящем поединке 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против «Металлиста 1925».

«У нас много травмированных игроков. Ковалец перенес операцию в Италии. Думаю, в общей группе он будет работать через три месяца. Гринь тоже восстанавливается после операции, Стецьков также поехал на операцию. Одарюк уже тренируется в общей группе. Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к «Металлисту 1925», потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к «Днепру-1», - сказал Гура.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.

Источник — Футбол 1/2/3

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