ГУРА: «Готовимся к игре с Металлистом 1925 так же, как и к любой другой»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о предстоящем поединке 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против «Металлиста 1925».

«У нас много травмированных игроков. Ковалец перенес операцию в Италии. Думаю, в общей группе он будет работать через три месяца. Гринь тоже восстанавливается после операции, Стецьков также поехал на операцию. Одарюк уже тренируется в общей группе. Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к «Металлисту 1925», потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к «Днепру-1», - сказал Гура.

Матч «Александрия» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30.