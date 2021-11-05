Тарас МИХАЛИК: «Хочется, чтобы все решилось в матче Бенфика – Динамо»

Специалист – о шансах киевлян на еврокубковую весну

  • 05.11.2021 01:40
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Тарас МИХАЛИК: «Хочется, чтобы все решилось в матче Бенфика – Динамо»
© ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» дома уступило «Барселоне» (0:1). Экс-игрок киевлян Тарас Михалик оценил шансы динамовцев на еврокубковую весну.

«Я не придерживаюсь мнения, что «Барселона» уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.

Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.

Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь «Барселоны», в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.

И напоследок - о шансах киевлян на еврокубковую весну. Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между «Бенфикой» и «Динамо», - сказал Михалик.

Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» 23 ноября будет принимать «Баварию».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности