Брага
4 : 2
Лудогорец
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первый гол в сезоне. Пластун отличился за Лудогорец в матче с Брагой

Игорь забил второй мяч своей команды, но победа осталась за португальцами

  • 05.11.2021 00:01
  • 186 просмотров
  • 1 комментарий
Первый гол в сезоне. Пластун отличился за Лудогорец в матче с Брагой
© ФК Лудогорец. Игорь Пластун

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун отличился в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (2:4)
 
На 79-й минуте при счете 1:4 украинец забил второй гол своей команды.
 
Для Пластуна это первое результативное действие в сезоне.
 
Отметим, что в первых трех турах «Лудогорец» набрал всего одно очко. 

Лига Европы. 4-й тур 

«Брага» – «Лудогорец» – 4:2
Голы: 1:0 – 25 Эль-Мусрати, 1:1 – 33 Сотириу, 2:1 – 37 Медейруш, 3:1 – 40 Галено, 4:1 – 73 Марио Гонсалес, 4:2 – 79 Пластун.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 04.11.2021 23:59
    +1
    я и забыл про его существование, а ведь неплохой защитник, в сборную вызывался.
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