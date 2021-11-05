Первый гол в сезоне. Пластун отличился за Лудогорец в матче с Брагой

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун отличился в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (2:4)



На 79-й минуте при счете 1:4 украинец забил второй гол своей команды.



Для Пластуна это первое результативное действие в сезоне.



Отметим, что в первых трех турах «Лудогорец» набрал всего одно очко.

Лига Европы. 4-й тур

«Брага» – «Лудогорец» – 4:2

Голы: 1:0 – 25 Эль-Мусрати, 1:1 – 33 Сотириу, 2:1 – 37 Медейруш, 3:1 – 40 Галено, 4:1 – 73 Марио Гонсалес, 4:2 – 79 Пластун.

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