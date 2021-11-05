Президент Руха жестко ответил Вацко за критику своей команды

Григорий Козловский остался недоволен словами футбольного эксперта

  • 05.11.2021 14:22
  • 1063 просмотра
  • 7 комментариев
Президент Руха жестко ответил Вацко за критику своей команды
© ФК Рух

Президент «Руха» Григорий Козловский ответил комментатору Виктору Вацко, который раскритиковал львовский клуб за матч с «Александрией».
 
«Виктор, если ты обратишь внимание на «Александрию», то у команды одна из самых быстрых контратак в этом году. Если бы ты, Виктор, посмотрел, то александрийцы на выезде обыграли «Шахтер» и «Зарю», а победный гол от «Динамо» пропустили лишь на 95-й минуте.
 
Поэтому я хочу подтвердить слова Кучука: «Браво, команда». У нас 9 человек с ковидом, Борячук и Федорчук за день до матча с «Александрией» провели первую тренировку за 2,5 недели. Рассказывать нам в этой критической ситуации, что мы должны были бежать вперед... Возможно, тебе стоит полгода поработать тренером и показать нам, как это делается. А не рассказывать.
 
Вы предложили нам и «Ингульцу» поменяться местами с «Металлистом», в вашей передаче звучат слова, что это чемпионат аграриев. Ребята, вы этим аграриям памятники ставить должны. Эти аграрии, которые с утра до ночи тяжело работают на полях, 90% всех денег несут не домой, а в футбол. А вы говорите, что в УПЛ колхозники играют. Вы что-то перепутали, друзья. Или сделайте себе чемпионат из 3-4 команд и играйте. Посмотрим, что вы наиграете в этом чемпионате.
 
Вы имеете право критиковать, но должны говорить о двух сторонах медали. Вы платите 200 000 долларов за телепул и хотите получить картинку как в Англии. Вы ничего не перепутали, парни? В Англии картинка стоит 5 миллиардов фунтов за 3 года. В Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 333 000 на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет команд на 25-30% состоит из телепула. То есть, в том числе, из того, что вы нам платите, должен составляться бюджет клубов. 600 000 долларов на 12 месяцев. А это выезды, отели, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 000 долларов получить продукт? За 3 рубля вы не купите московскую колбасу, за 3 рубля вы получите еду для собак. И то не факт.
 
Об этом надо говорить, а не о том, что «Металлист» надо поменять местами с «Ингульцом», «Колосом», «Рухом». Кто там вам еще не нравится. Мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат аграриев. Посмотрим, кто что наиграет.
 
Я бы хотел обратиться ко всем президентам клубов УПЛ и сделать как в Англии – отказаться от этих копеек и подачек и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, который даст достойные деньги нашей достойной лиге», – сказал Козловский.

Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 05.11.2021 14:27
    +4
    Тут Петрович красава! Всьо по поличках розклав! Браво !
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    adidas777
    online
    adidas777, 05.11.2021 14:34
    +3
    Григорий конечно тот ещё фрукт.
    Но в этом вопросе полностью с ним согласен!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 05.11.2021 14:29
    +3
    Чому так пізно публікуєте цю тему від Грицька, я ще зранку передивився на каналі Руха.
    Грицько молодець і в цьому питання правий на 100 %.
    Ссылка
    Jack
    Jack, 05.11.2021 14:39
    +2
    Про московскую колбасу это он зря. Краковская лучше.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 05.11.2021 14:39
    +2
    Петрович, треба виходити з телепулу Ахмет ТВ і створювати свій телепул. Нехай дуполизи типу Вацка і Леоненка обговорять свій Шахтар цілу програму, а адекватні команди типу Динамо, Рух, Львів, Інгулець, Олександрія, Чорноморець, Дніпро, Зоря та інші хто захоче приєднаються до дійсно футбольного каналу, а не пропагандистського каналу, де існує одна супер команда Шахтьор !
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 05.11.2021 14:56 (изменен)
    +1
    Правильно, нужно сбрасывать себя оковы клубного канальчик шахтёра
    Который платит копейки , а потом ещё и унижает сами клубы . Если их интересы не совпадают с интересами шахтёра
    ——
    Моточная яма денисова должна кануть в лету, и чем быстрее наши клубы это поймут - тем лучше для всех
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    Face Control
    Face Control, 05.11.2021 14:41
    -5
    А ведь Вацко прав.
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