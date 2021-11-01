Виктор ВАЦКО: «Рух ни хрена не смог создать в атаке, Кучук доволен игрой»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко публично подверг критике «Рух» и «Ингулец» за качество игры.

««Рух» играл дома против более-менее равного соперника. Играет перед собственными болельщиками, на трибунах дети из академии клуба. И что они видят?

Игроки должны хотеть выходить на поле, играть за эту команду, создавать моменты, забивать голы. А «Рух» за матч бьет 1 раз по воротам соперника, со штрафного. А главный тренер выходит и говорит: «Спасибо команде, я доволен игрой».

«Рух» играл дома против равных себе, ни хрена не смог создать в атаке и доволен своей игрой. Зачем вы играете в футбол? Не мучайте футбол, отзаявитесь, поменяетесь с кем-то. И «Ингулец» тоже – они тоже довольны. Поменяйтесь с «Металлистом»», - сказал Вацко.

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