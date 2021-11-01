Виктор ВАЦКО: «Рух ни хрена не смог создать в атаке, Кучук доволен игрой»

Эксперт раскритиковал львовский клуб

  • 01.11.2021 10:05
  • 688 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ВАЦКО: «Рух ни хрена не смог создать в атаке, Кучук доволен игрой»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко публично подверг критике «Рух» и «Ингулец» за качество игры.

««Рух» играл дома против более-менее равного соперника. Играет перед собственными болельщиками, на трибунах дети из академии клуба. И что они видят?

Игроки должны хотеть выходить на поле, играть за эту команду, создавать моменты, забивать голы. А «Рух» за матч бьет 1 раз по воротам соперника, со штрафного. А главный тренер выходит и говорит: «Спасибо команде, я доволен игрой».

«Рух» играл дома против равных себе, ни хрена не смог создать в атаке и доволен своей игрой. Зачем вы играете в футбол? Не мучайте футбол, отзаявитесь, поменяетесь с кем-то. И «Ингулец» тоже – они тоже довольны. Поменяйтесь с «Металлистом»», - сказал Вацко.

Читайте также: Леонид КУЧУК: «Выпью за своих игроков».

Источник — Великий футбол

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 01.11.2021 10:10
    +3
    он вполне прав я смотрел игру Руха это катастрофа
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 01.11.2021 11:22
    +1
    100% згоден. Антифутбол якийсь.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 10:09
    0
    Лысый выйди покажи класс игры ,чё бубнишь там
    Ссылка
    nivava
    nivava, 01.11.2021 10:11
    -1
    Шо значіт поміняйтеся з кимось, а дирнамо і кроти з зьоброю де очки брати будуть?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности