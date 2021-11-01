Леонид КУЧУК: «Выпью за своих игроков»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью своей команды с «Александрией» (0:0) в рамках 13 тура чемпионата Украины.

«Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали. Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю как играть по три игры за неделю. У нас были непростые соперники. Наша команда только выходит после карантина, однако борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду», - сказал Кучук.