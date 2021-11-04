ВИДЕО. Отобрал, прошел и забил! Феноменальный Шахаб принес победу Заре

В матче 4-го тура Лиги конференций луганская команда обыграла ЦСКА София

  • 04.11.2021 21:42
  • 6142 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Отобрал, прошел и забил! Феноменальный Шахаб принес победу Заре
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

4 ноября в 19:45 в Запорожье прошел матч 4-го тура Лиги конференций, в котором играли «Заря» Луганск и ЦСКА София.

Феноменальный Шахаб Захеди принес победу луганской команде в конце игры. Иранский форвард отобрал мяч у соперника, прошел к воротам и нанес неотразимый удар (1:0).

В компенсированное время в быстрой контратаке Шахаб отдал точную передачу на Аллахьяра Сайядманеша, и тот поставил точку в матче (2:0).

ГОЛ! 1:0. Шахаб Захеди, 87 мин.

ГОЛ! 2:0. Аллахьяр Сайядманеш, 90+5 мин.

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Заря (Иранск)
    online
    Заря (Иранск), 04.11.2021 21:57
    +4
    Должны же были они когда то обрезаться, ска!
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