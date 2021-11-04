ФОТО. Могущественный и красивый. Свитолина показала фотографии Киева

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в инстаграме, посвященный Киеву.
«Исторический, могущественный и красивый», – подписала фото теннисистка.
Отметим, что Элина уже завершила сезон и будет готовится к следующему.
ФОТО. Свитолина и Беленюк вместе посетили матч Динамо – Барселона
Источник — Instagram
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