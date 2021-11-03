ФОТО. Свитолина и Беленюк вместе посетили матч Динамо – Барселона

Олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился фотографией с матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, на котором он вместе с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной болеет за «Динамо» в матче против «Барселоны».
«Топим за Динамо», – написал Жан в инстаграме.
Отметим, что Свитолина и Беленюк были участниками телестудии MEGOGO перед матчем.
Источник — Sport.ua
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