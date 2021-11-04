Стаховский завершил борьбу на челленджере в Бергамо в парном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил борьбу на челленджере в Бергамо.
После поражения в одиночном разряде он уступил и в четвертьфинале парного, где выступал в дуэте с Роменом Арнеодо из Монако.
Бергамо. 1/4 финала парного разряда
Сергей Стаховский / Ромен Арнеодо – Зденек Коларж / Иржи Легечка – 4:6, 6:2, 6-10
Источник — Sport.ua
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