Бергамо. Стаховский завершил выступления в одиночном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) завершил выступления на челленджере в Италии в одиночном разряде.
В матче второго круга основы украинец проиграл Фабиану Марожану из Венгрии (№415 ATP).
Бергамо. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 5:7, 2:6
Отметим, что Стаховский продолжает борьбу в парном разряде. Завтра он сыграет в четвертьфинале.
Ранее турнир покинул Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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