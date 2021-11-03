Бергамо. Стаховский завершил выступления в одиночном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) завершил выступления на челленджере в Италии в одиночном разряде.



В матче второго круга основы украинец проиграл Фабиану Марожану из Венгрии (№415 ATP).



Бергамо. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 5:7, 2:6



Отметим, что Стаховский продолжает борьбу в парном разряде. Завтра он сыграет в четвертьфинале.

Ранее турнир покинул Илья Марченко.