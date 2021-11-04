Юрий ВИРТ: «Шахтеру в Мадриде аукнулись шалости Трубина и Марлона»

Экс-вратарь «горняков» – о матче с «Реалом»

  • 04.11.2021 20:00
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Юрий ВИРТ: «Шахтеру в Мадриде аукнулись шалости Трубина и Марлона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл «Шахтер» (2:1). Экс-вратарь «горняков» Юрий Вирт в рассказал, что помешало гостям добиться лучшего результата.
 
«На мой взгляд, дончане не заслужили такой участи, по крайней мере, на ничью они уж точно наиграли. Однако в Мадриде им аукнулись шалости вратаря Трубина и стоппера Марлона, которые забыли, что вблизи своей штрафной площадки, все же, главное не эффектность, а надежность.
 
Пропущенный необязательный гол, хотя и не сказался сильно на действиях «горняков», но мадридцы получили необходимый запас прочности и в итоге, благодаря вездесущему Бензема таки вырвали победу.
 
Думаю, что в Мадриде дончане сыграли на максимуме своих возможностей, подтвердив свой высокий потенциал и поэтому вдвойне обидно, что из-за недооценки соперника еще в первом туре - «Шерифа», нынешняя еврокубковая кампания для них может закончиться фиаско. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы «Шахтер» зацепился за спасательное третье место», – сказал Вирт.
 
Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет в гостях с «Интером» 24 ноября.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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