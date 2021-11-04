ФЕРНАНДО: «Шахтер заслужил три очка в матче с Реалом»

Фернандо, автор первого гола украинских команд в нынешней Лиге чемпионов, считает, что «Шахтер» в поединке с «Реалом» наиграл на победу.

– Какие задачи ставил тренерский штаб перед матчем и удалось ли их выполнить?

– Мы полностью отдавались игре, и нам многое удавалось. Удалось также забить мяч, но, к сожалению, это не привело нас к победе. Команда очень расстроена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что не время опускать голову. Уже в воскресенье нас ждет игра чемпионата, и нужно двигаться только вперед. Сейчас концентрируемся на встрече с «Колосом».

– На «Сантьяго Бернабеу» «Шахтер» активно шел в атаку. Это потому что вам уже нечего было терять и устраивала только победа?

– Да, конечно. Но «Шахтер» всегда играет на победу, и этот поединок ничем не отличался от других. Мы прекрасно действовали на поле, в отличие от первого матча с «Реалом», но, к сожалению, добиться результата не удалось. Будем смотреть вперед.

– Во втором тайме был отрезок, когда «Шахтер» владел полным преимуществом, вынудив «Реал» обороняться в две линии. Не смутило, что соперник так перестроился и закрылся?

– Быть с мячом – стиль нашей команды. И даже когда футболисты «Реала» отошли в защиту в две линии, стараясь опасно контратаковать, мы больше владели мячом и пробовали вскрывать оборону противника. К сожалению, добиться результата не удалось.

– По игре «Шахтер» заслуживал заработать одно или три очка?

– Мы заслуживали три очка, но даже ничья была бы более приемлемым результатом. Однако, повторюсь, мы всегда выходим на поле с желанием выиграть. К сожалению, в этот раз результат получился таким, и, видимо, он соответствует игре.