Барселона потеряла двух игроков на ближайший матч Ла Лиги

Усман Дембеле снова оказался в лазарете

  • 04.11.2021 16:50
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Барселона потеряла двух игроков на ближайший матч Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

«Барселона» сообщила о то том, что два игрока команды пропустили сегодняшнюю тренировку команды. Речь идет об Усмане Дембеле и Сержиньо Десте.

Деста беспокоят боли в спине, а у Дембеле – растяжение мышц левой ноги. Точные сроки восстановления обеих игроков пока не известны, но оба точно пропустят предстоящий матч Ла Лиги против «Сельты» (6 ноября).

Дембеле только недавно восстановился после травмы. В матче Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве 2 ноября (победа 1:0) он провел на поле 25 минут.

Источник — ФК Барселона

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