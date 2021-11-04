Барселона потеряла двух игроков на ближайший матч Ла Лиги

«Барселона» сообщила о то том, что два игрока команды пропустили сегодняшнюю тренировку команды. Речь идет об Усмане Дембеле и Сержиньо Десте.

Деста беспокоят боли в спине, а у Дембеле – растяжение мышц левой ноги. Точные сроки восстановления обеих игроков пока не известны, но оба точно пропустят предстоящий матч Ла Лиги против «Сельты» (6 ноября).

Дембеле только недавно восстановился после травмы. В матче Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве 2 ноября (победа 1:0) он провел на поле 25 минут.