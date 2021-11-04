Салах прервал свою феноменальную серию за Ливерпуль

Форвард отмечался результативными действиями в 11 матчах подряд

  • 04.11.2021 15:42
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Салах прервал свою феноменальную серию за Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вчера «Ливерпуль» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Атлетико» со счетом 2:0. Лидер «красных» Мохамед Салах в этом матче результативными действиями не отметился.

Таким образом, египетский форвард прервал свою серию и 11 матчей подряд за «Ливерпуль» во всех турнирах, в каждом из которых он отмечался голом либо голевой передачей. В предыдущий раз Салах не забил и не сделал ассист в матче за «Ливерпуль» еще 21 августа в поединке АПЛ против «Бернли» (победа 2:0).

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Салаха 15 голов и 6 ассистов в 14 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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