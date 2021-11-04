Салах прервал свою феноменальную серию за Ливерпуль

Вчера «Ливерпуль» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Атлетико» со счетом 2:0. Лидер «красных» Мохамед Салах в этом матче результативными действиями не отметился.

Таким образом, египетский форвард прервал свою серию и 11 матчей подряд за «Ливерпуль» во всех турнирах, в каждом из которых он отмечался голом либо голевой передачей. В предыдущий раз Салах не забил и не сделал ассист в матче за «Ливерпуль» еще 21 августа в поединке АПЛ против «Бернли» (победа 2:0).

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Салаха 15 голов и 6 ассистов в 14 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.