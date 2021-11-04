Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Эстонии

Сегодня Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в эстонском Хаабнеэмме встречалась с четвертой сеяной грузинкой Мариам Болквадзе. Украинка одержала победу в трех сетах и вышла в четвертьфинал.
2-й раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия, 4) – 2:6, 7:6 (3), 6:3
В четвертьфинале Лопатецкая сыграет с победителем матча между британкой Джоди Анной Беррейдж и финкой Лаурой Хиетарантой. Ранее в первом раунде Лопатецкая обыграла эстонку Майлеэн Нууди.
Источник — Sport.ua
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