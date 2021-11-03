Лопатецкая стартовала с победы на соревнованиях в Эстонии

Дарья выиграла первый матч на 25-тысячнике ITF

  • 03.11.2021 13:25
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Лопатецкая стартовала с победы на соревнованиях в Эстонии
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) стартовала с победы в основной сетке на 25-тысячнике ITF в Эстонии.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла местную спортсменку Майлеэн Нууди (№962 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Хаабнеэме. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Майлеэн Нууди (Эстония) – 6:0, 6:3
 
Далее по сетке Александра Вечич из Германии или четвертая сеяная Мариам Болквадзе из Грузии.

Источник — Sport.ua

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