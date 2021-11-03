Лопатецкая стартовала с победы на соревнованиях в Эстонии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) стартовала с победы в основной сетке на 25-тысячнике ITF в Эстонии.



В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла местную спортсменку Майлеэн Нууди (№962 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.



Хаабнеэме. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Майлеэн Нууди (Эстония) – 6:0, 6:3



Далее по сетке Александра Вечич из Германии или четвертая сеяная Мариам Болквадзе из Грузии.