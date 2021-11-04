Тарас СТЕПАНЕНКО: «Теперь Шахтеру нужно не бояться и рисковать в ЛЧ»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко оценил поражение 1:2 от «Реала» и ситуацию в группе Лиги чемпионов.

– Игра вам давалась?

– В плане качества – да, можно сказать, что были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты «Реал». Но в плане результата, конечно, я недоволен.

– У «Шахтера» было много подходов к воротам «Реала». Заслуга соперника в том, что не забили больше одного гола?

– Конечно. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны. Когда «Реал» с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное – это «Реал» (Мадрид).

– Играли в атаку, на победу. Не хватило реализации?

– В таких играх много моментов не бывает – их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и у «Реала» были моменты и они тоже некоторые не использовали. Тяжело сказать. Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось.

– По игре заслуживали увезти три очка?

– Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча. Поэтому он играет столько лет в «Реале».

– Теперь остается борьба только за Лигу Европы?

– Да. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче.