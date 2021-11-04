Тарас СТЕПАНЕНКО: «Теперь Шахтеру нужно не бояться и рисковать в ЛЧ»

Хавбек оценил матч Лиги чемпионов против «Реала»

  • 04.11.2021 14:50
  • 664 просмотра
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Теперь Шахтеру нужно не бояться и рисковать в ЛЧ»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко оценил поражение 1:2 от «Реала» и ситуацию в группе Лиги чемпионов.

– Игра вам давалась?
– В плане качества – да, можно сказать, что были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты «Реал». Но в плане результата, конечно, я недоволен.

– У «Шахтера» было много подходов к воротам «Реала». Заслуга соперника в том, что не забили больше одного гола?
– Конечно. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны. Когда «Реал» с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное – это «Реал» (Мадрид).

– Играли в атаку, на победу. Не хватило реализации?
– В таких играх много моментов не бывает – их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и у «Реала» были моменты и они тоже некоторые не использовали. Тяжело сказать. Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось.

– По игре заслуживали увезти три очка?
– Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча. Поэтому он играет столько лет в «Реале».

– Теперь остается борьба только за Лигу Европы?
– Да. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 15:48
    +1
    New Zealander, 04.11.2021 15:11
    Вперёд Шахтёр. С вас две победы и выход в ЛЧ со второго места. Иначе вас просто не поймут болельщики.
    Поймут-поймут.
    А обыграть 2 мотивированные команды задача не из простых.
    Ссылка
    =@=
    =@=, 04.11.2021 15:03
    +1
    Теперь оставшиеся матчи нужно просто хорошо использовать, как спарринг для успешного выступления в УПЛ.
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    New Zealander
    New Zealander, 04.11.2021 15:11
    -1
    Вперёд Шахтёр. С вас две победы и выход в ЛЧ со второго места. Иначе вас просто не поймут болельщики.
    Ссылка
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