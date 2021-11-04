Сергей ЯЩЕНКО: «Шахтер сам загнал себя в угол»

Матч с «Реалом» стал лучшим в исполнении донецкой команды за последнее время, считает специалист

  • 04.11.2021 14:00
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Сергей ЯЩЕНКО: «Шахтер сам загнал себя в угол»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко поделился впечатлениями о поражении «горняков» от мадридского «Реала» (1:2) в поединке Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, это был лучший поединок «Шахтера» за последнее время. «Горняки» доказали случайность своего недавнего разгрома в Киеве от «Реала», и в Мадриде они наиграли на ничью. Однако, к сожалению, в их рядах не оказалось такого бомбардира, как Бензема, который и решил судьбу матча.

«Шахтер» подтвердил, что умеет держать удар: после сенсационного поражения от «Шерифа» не сломался и дал бой именитому «Интеру», теперь вот на равных сыграл с испанским грандом. Однако все равно получается, что дончане сами загнали себя в угол, теперь уже для попадания в еврокубковую весну может и не хватить побед в оставшихся поединках с «Интером» и «Шерифом». Но надежда умирает последней, поэтому остается верить», — считает Ященко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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