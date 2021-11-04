Шахтер забил 5000-й гол в истории. Юбилейным стал мяч в ворота Реала

22-летний бразильский нападающий Фернандо стал автором юбилейного гола в истории донецкого «Шахтера».
Точный удар Фернандо после скидки Алана Патрика в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) на «Сантьяго Бернабеу» стал для «Шахтера» 5000-м в официальных матчах.
В чемпионатах «горняки» забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины – 728, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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