Шахтер забил 5000-й гол в истории. Юбилейным стал мяч в ворота Реала

22-летний бразильский нападающий Фернандо стал автором юбилейного гола в истории донецкого «Шахтера».

Точный удар Фернандо после скидки Алана Патрика в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) на «Сантьяго Бернабеу» стал для «Шахтера» 5000-м в официальных матчах.

В чемпионатах «горняки» забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины – 728, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.