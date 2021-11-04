Шахтер забил 5000-й гол в истории. Юбилейным стал мяч в ворота Реала

Автором важного достижения стал бразильский форвард «горняков» Фернандо

  • 04.11.2021 13:44
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Шахтер забил 5000-й гол в истории. Юбилейным стал мяч в ворота Реала
© ФК Шахтер Донецк. Фернандо

22-летний бразильский нападающий Фернандо стал автором юбилейного гола в истории донецкого «Шахтера».

Точный удар Фернандо после скидки Алана Патрика в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) на «Сантьяго Бернабеу» стал для «Шахтера» 5000-м в официальных матчах.

В чемпионатах «горняки» забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины – 728, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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