ХАВИ: «Очень хочу вернуться домой, надеюсь, клубы договорятся»

Легенда «Барселоны» вскоре может возглавить клуб

  • 04.11.2021 13:13
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ХАВИ: «Очень хочу вернуться домой, надеюсь, клубы договорятся»
© Barcelona Noticias

Известный в прошлом футболист, главный тренер «Аль-Садда» Хави признался, что хочет возглавить «Барселону». Переговоры между клубами о назначении 41-летнего специалиста продолжаются.

«Я уже несколько дней веду переговоры с «Барселоной». Но сейчас все зависит от переговоров между клубами, они должны достигнуть соглашения. Мы все этого желаем и ждем с нетерпением.

Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, это произойдет. У меня есть контракт, поэтому клубам нужно договориться. Они уже знают мою позицию», – сказал Хави.

Ранее сообщалось, что Хави должен быть назначен новым тренером «Барселоны» 4 или 5 ноября.

Источник — Goal.com

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