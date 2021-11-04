ВИНИСИУС: «Был тяжелый матч против очень хорошей команды»

Один из лидеров «Реала» отдал должное «Шахтеру»

  • 04.11.2021 12:38
  • 209 просмотров
  • 0 комментариев
ВИНИСИУС: «Был тяжелый матч против очень хорошей команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» уступил «Реалу» (1:2). Вингер мадридской команды Винисиус Жуниор поделился впечатлениями.

«Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды, но мы смогли победить, что самое важно. Нам нужно продолжать в том же духе, делать, что говорит тренер, и продолжать, потому что сезон длинный. Мы должны отпраздновать эту победу, но уже сейчас нужно думать о субботе.

Мы должны продолжать делать то же самое, что и в первом матче. Делать забегания без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.

Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на «Бернабеу» приносит мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что хорошо себя показываю», - сказал Винисиус.

Источник — ФК Реал Мадрид

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности