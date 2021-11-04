ВИНИСИУС: «Был тяжелый матч против очень хорошей команды»

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» уступил «Реалу» (1:2). Вингер мадридской команды Винисиус Жуниор поделился впечатлениями.

«Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды, но мы смогли победить, что самое важно. Нам нужно продолжать в том же духе, делать, что говорит тренер, и продолжать, потому что сезон длинный. Мы должны отпраздновать эту победу, но уже сейчас нужно думать о субботе.

Мы должны продолжать делать то же самое, что и в первом матче. Делать забегания без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.

Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на «Бернабеу» приносит мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что хорошо себя показываю», - сказал Винисиус.