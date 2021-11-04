Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игрок Барселоны мог успеть кофе выпить»

Специалист поделился мнением о мяче, который киевской «Динамо» пропустило от каталонцев

  • 04.11.2021 12:33
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игрок Барселоны мог успеть кофе выпить»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал гол, который киевская команда пропустила в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (0:1).

«Караваев был далеко от Мингесы, когда тот выполнял подачу в штрафную. Александр сыграл с очень большим зазором, а Де Пена его абсолютно не страховал, находясь далеко от момента. Уругваец, как всегда, по полю на такси перемещается. Причем на старом.

Игрок «Барселоны» мог успеть кофе выпить и спросить о том, когда уже можно подавать? Гол, тем не менее, «Барселона» забила случайный. Всех дезориентировал рикошет от Шапаренко, после которого мяч попал к Фати. В любом случае, везет сильнейшему», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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