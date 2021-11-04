Тренер Шахтера U-19: «Пропустили курьезный и нелепый мяч»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра – о поражении от мадридского «Реала» (0:1) в Юношеской лиге УЕФА.

– «Реал» снова не показал ничего сверхъестественного, ведь игра была равной. Что вы скажете о матче?

– Игра была тяжелой, в сравнении с матчем в Киеве соперник усилился, видно, что они подтянули футболистов со второй команды. Несмотря на это мы старались играть в футбол в своем стиле, считаю, что счет на табло не отражает происходившего на поле. Преимущество было за нами, и ребята тоже это чувствуют и видят. Сейчас они расстроены, потому что поражения мы не заслуживали. Мы их похвалили, так как они провели хорошую игру. Было видно, что команда приехала не для того, чтобы сыграть вничью, – ребята бились за победу. Встреча показала, что у нас много перспективных игроков, которые могут в дальнейшем заявить о себе.

– Вы использовали много замен. Насколько тяжело было входить в такой матч?

– В таких поединках непросто выходить на замену. Но будь то матч Юношеской лиги УЕФА или внутреннего чемпионата, обстановка в раздевалке у нас одинаковая, потому это в ребят вселяет определенную уверенность.

– Команда хорошо показала себя в защите, пропустив лишь голевую атаку. Как вы видели взятие ворот с тренерской скамьи?

– Пропустили курьезный и нелепый мяч, такое бывает. Процесс обучения продолжается, и чтобы прогрессировать, нужно набивать шишки. Допустили ошибку, но проанализируем ее и будем двигаться дальше.

– После четырех туров «Шахтер» с шестью очками на третьей позиции. Каковы шансы на выход из группы?

– Считаю, что шансы у нас еще есть, все зависит только от нас. Мы должны делать свое дело и показывать свою игру, а что будет дальше – посмотрим.