Тренер Шахтера U-19: «Пропустили курьезный и нелепый мяч»

Оскар Ратулутра считает, что его команда не заслужила поражения в матче с «Реалом» (0:1)

  • 04.11.2021 12:14
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Тренер Шахтера U-19: «Пропустили курьезный и нелепый мяч»
© ФК Шахтер Донецк. Оскар Ратулутра

Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутрао поражении от мадридского «Реала» (0:1) в Юношеской лиге УЕФА.

– «Реал» снова не показал ничего сверхъестественного, ведь игра была равной. Что вы скажете о матче?
– Игра была тяжелой, в сравнении с матчем в Киеве соперник усилился, видно, что они подтянули футболистов со второй команды. Несмотря на это мы старались играть в футбол в своем стиле, считаю, что счет на табло не отражает происходившего на поле. Преимущество было за нами, и ребята тоже это чувствуют и видят. Сейчас они расстроены, потому что поражения мы не заслуживали. Мы их похвалили, так как они провели хорошую игру. Было видно, что команда приехала не для того, чтобы сыграть вничью, – ребята бились за победу. Встреча показала, что у нас много перспективных игроков, которые могут в дальнейшем заявить о себе.

– Вы использовали много замен. Насколько тяжело было входить в такой матч?
– В таких поединках непросто выходить на замену. Но будь то матч Юношеской лиги УЕФА или внутреннего чемпионата, обстановка в раздевалке у нас одинаковая, потому это в ребят вселяет определенную уверенность.

– Команда хорошо показала себя в защите, пропустив лишь голевую атаку. Как вы видели взятие ворот с тренерской скамьи?
– Пропустили курьезный и нелепый мяч, такое бывает. Процесс обучения продолжается, и чтобы прогрессировать, нужно набивать шишки. Допустили ошибку, но проанализируем ее и будем двигаться дальше.

– После четырех туров «Шахтер» с шестью очками на третьей позиции. Каковы шансы на выход из группы?
– Считаю, что шансы у нас еще есть, все зависит только от нас. Мы должны делать свое дело и показывать свою игру, а что будет дальше – посмотрим.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 04.11.2021 12:24
    +1
    ""Пропустили курьезный и нелепый мяч, такое бывает.""
    в чем курьезность и нелепость гола?
    ах да, ведь это Шахтьор, только такие пропускают...
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    bullyUA
    bullyUA, 04.11.2021 12:51
    0
    С каких это пор красивый гол называется курьезный и нелепый?
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