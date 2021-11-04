Душан ТАДИЧ: «Приятно обыгрывать такую ​​хорошую команду»

Капитан нидерландского «Аякса» Душан Тадич прокомментировал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Просто замечательно; четыре матча и 12 очков. Приятно обыгрывать такую ​​хорошую команду на таком великолепном стадионе, как этот. Мне казалось, что мы очень плохо сыграли в первом тайме. Мы слишком часто теряли мяч. В перерыве мы сказали, что надо быстрее играть с мячом и исправлять ошибки. Вторая половина сложилась гораздо лучше», - сказал Тадич.