Душан ТАДИЧ: «Приятно обыгрывать такую ​​хорошую команду»

Капитан «Аякса» – о победе над «Боруссией»

  • 04.11.2021 11:59
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Душан ТАДИЧ: «Приятно обыгрывать такую ​​хорошую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

Капитан нидерландского «Аякса» Душан Тадич прокомментировал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Просто замечательно; четыре матча и 12 очков. Приятно обыгрывать такую ​​хорошую команду на таком великолепном стадионе, как этот. Мне казалось, что мы очень плохо сыграли в первом тайме. Мы слишком часто теряли мяч. В перерыве мы сказали, что надо быстрее играть с мячом и исправлять ошибки. Вторая половина сложилась гораздо лучше», - сказал Тадич.

Источник — УЕФА

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