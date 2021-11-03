Боруссия Д
1 : 3
Аякс
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс вырвал победу у Боруссии Д, Спортинг уничтожил Бешикташ

3 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 23:59
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Аякс вырвал победу у Боруссии Д, Спортинг уничтожил Бешикташ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Аякс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) и вышел в 1/8 финала.

Пропустив гол в первом тайме с пенальти от Марко Ройса, «Аякс» забил трижды после перерыва: отличились Душан Тадич, Себастьен Алле и Дэви Классен.

В другом матче группы C «Спортинг» одержал разгромную победу над «Бешикташем» (4:0).

Лига чемпионов

Группа С. 4-й тур

«Боруссия» Д (Германия)  «Аякс» (Нидерланды)  1:3

Голы: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3.

Удаление: Хумельс (Боруссия), 29.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Ройс (Мален, 76), Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Вольф (Пасслак, 58), Тиггес (Кнауфф, 76).

«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Кудус, 67), Алле, Антони.

Предупреждения: Альварес, 39. Кнауфф, 78.

Судья: Оливер (Англия).

3 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Спортинг» (Португалия)  «Бешикташ» (Турция)  4:0

Голы: Педру Гонсалвеш, 31 (пен), 38, Паулинью, 41, Сарабия, 56.

«Спортинг»: Адан, Коатес, Феддаль, Порро (Эсгайю, 17), Матеус Рейс (Винагре, 72), Инасио, Палинья, Педру Гонсалвеш (Кабраль, 72), Матеус Нунес (Браганса, 60), Сарабия, Паулинью (Нуну, 60).

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Монтеро (Алекс Тейшейра, 46), Рыдван Йылмаз, Хатчинсон (Салих Учан, 61), Мехмет Топал, Неджип Уйсал, Соуза, Геззаль (Гекхан Тере, 78), Кенан Караман, Ларин (Боздоган, 61. Огузхан Езякуп, 83).

Предупреждения: Соуза, 50. Ларин, 50.

Удаление: Соуза, 90.

Судья: Карасев (Россия).

3 ноября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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