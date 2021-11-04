Манчестер Юнайтед минимум на месяц потерял Варана

Основной защитник получил травму

  • 04.11.2021 11:25
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Манчестер Юнайтед минимум на месяц потерял Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму подколенного сухожилия в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2).

Французский футболист не сумел доиграть первый тайм. Как сообщает пресс-служба клуба, Варан пропустит месяц из-за этого повреждения.

Напомним, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» летом текущего года из «Реала». В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 9 матчах во всех турнирах.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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