Манчестер Юнайтед минимум на месяц потерял Варана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму подколенного сухожилия в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2).

Французский футболист не сумел доиграть первый тайм. Как сообщает пресс-служба клуба, Варан пропустит месяц из-за этого повреждения.

Напомним, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» летом текущего года из «Реала». В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 9 матчах во всех турнирах.