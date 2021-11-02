Ключевой защитник Манчестер Юнайтед получил травму в матче с Аталантой

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде играет с «Аталантой». После первого тайма счет был ничейным – 1:1.
Не сумел доиграть из-за травмы первый тайм центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан. Вместо него на 38-й минуте на поле вышел Мейсон Гринвуд. Степень сложности травмы 28-летнего француза пока не известна.
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» летом текущего года из «Реала». В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 9 матчах во всех турнирах.
Источник — Sport.ua
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