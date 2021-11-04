Марцело БРОЗОВИЧ: «Теперь мы хозяева своей судьбы»

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что имело значение, - это сегодня победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем уступали «Шерифу». Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы забьем на сто процентов», - сказал Брозович.