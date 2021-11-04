Милан ШКРИНЬЯР: «Шериф перекрывал зоны и стремился контратаковать»

26-летний защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал победу над тираспольским «Шерифом» (3:1) в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы знали, что матч может так сложиться. Соперники перекрывали свободные зоны и стремились контратаковать. На второй тайм мы вышли с более решительным настроем и, в конце концов, взломали оборону. Было важно проявить терпение. В последних матчах нам удалось обрести нужный баланс в игре: вся команда помогает защищаться, — и это очень важно», — считает Шкриньяр.