Милан ШКРИНЬЯР: «Шериф перекрывал зоны и стремился контратаковать»

Футболист «Интера» рассказал о победе над тираспольским клубом (3:1)

  • 04.11.2021 10:56
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  • 1 комментарий
Милан ШКРИНЬЯР: «Шериф перекрывал зоны и стремился контратаковать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал победу над тираспольским «Шерифом» (3:1) в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы знали, что матч может так сложиться. Соперники перекрывали свободные зоны и стремились контратаковать. На второй тайм мы вышли с более решительным настроем и, в конце концов, взломали оборону. Было важно проявить терпение. В последних матчах нам удалось обрести нужный баланс в игре: вся команда помогает защищаться, — и это очень важно», — считает Шкриньяр.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    =@=
    online
    =@=, 04.11.2021 11:04
    0
    Приднестровцы плохо залили поле водой. С Шахтёром это получилось.)
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