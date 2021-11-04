InStat. Матвиенко стал лучшим игроком Шахтера в матче с Реалом

Самым полезным игроком поединка «Реал» — «Шахтер» (2:1) по оценкам InStat стал нападающий мадридского коллектива Карим Бензема. Рейтинг эффективности его игры составил 340 баллов.
В составе горняков наивысшую оценку получил Николай Матвиенко (328 баллов). В тройку лучших игроков «Шахтера» также вошли Алан Патрик (292 балла) и Додо (277 баллов).
В активе Николая Матвиенко 111 ТТД при браке 7%, он выиграл шесть единоборств из семи, совершил девять перехватов и четыре подбора, а также три ключевые передачи. Отметим семь обводок в исполнении Михаила Мудрика, четыре удара по воротам Фернандо и шесть отборов Тараса Степаненко.
Источник — zbirna.com
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