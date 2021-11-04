InStat. Матвиенко стал лучшим игроком Шахтера в матче с Реалом

Защитник провел неплохой матч

  • 04.11.2021 10:54
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  • 1 комментарий
InStat. Матвиенко стал лучшим игроком Шахтера в матче с Реалом
© ФК Шахтер Донецк

Самым полезным игроком поединка «Реал» — «Шахтер» (2:1) по оценкам InStat стал нападающий мадридского коллектива Карим Бензема. Рейтинг эффективности его игры составил 340 баллов.

В составе горняков наивысшую оценку получил Николай Матвиенко (328 баллов). В тройку лучших игроков «Шахтера» также вошли Алан Патрик (292 балла) и Додо (277 баллов).

В активе Николая Матвиенко 111 ТТД при браке 7%, он выиграл шесть единоборств из семи, совершил девять перехватов и четыре подбора, а также три ключевые передачи. Отметим семь обводок в исполнении Михаила Мудрика, четыре удара по воротам Фернандо и шесть отборов Тараса Степаненко.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 04.11.2021 10:59
    0
    Приятно удивлён, Коля заслужил , но Мудрик то же не плох.
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